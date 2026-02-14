وثائق تكشف مساعي للاستعانة بإبستين لمهاجمة البابا فرنسيس قبل 8 سنوات

أظهرت وثائق حديثة نشرتها وزارة العدل الأمريكية مراسلات تفيد بسعي ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، إلى الاستعانة بـجيفري إبستين ضمن تحركات هدفت إلى تقويض نفوذ البابا فرنسيس خلال عامي 2018 و2019.



وبحسب تقرير نشرته CNN، فإن الرسائل المتبادلة بين بانون وإبستين تضمنت مقترحات لتحركات سياسية وإعلامية ضد البابا، بعد مغادرة بانون منصبه في الإدارة الأمريكية. ونُسب إلى بانون في إحدى الرسائل قوله إنه يسعى إلى "إسقاط" البابا فرنسيس، في سياق خلافات أيديولوجية تتعلق بملفات الهجرة والعولمة.



وأشارت الوثائق إلى أن بانون، الذي كان يدير موقع برايتبارت نيوز آنذاك، اعتبر البابا عائقاً أمام مشروعه القومي الشعبوي، كما حثّ سياسيين أوروبيين، من بينهم ماتيو سالفيني، على انتقاد مواقف الفاتيكان.



كما كشفت المراسلات اهتمام بانون بتحويل كتاب للصحفي الفرنسي فريدريك مارتيل حول الفاتيكان إلى عمل سينمائي، مع طرح اسم إبستين كمنتج محتمل، وأظهرت الوثائق استمرار التواصل بين الرجلين رغم إدانة إبستين عام 2008 في قضية اعتداء جنسي على قاصرات.



من جهته، اعتبر مسؤول فاتيكان سابق أن المراسلات تعكس محاولة لخلط النفوذ السياسي بالسلطة الروحية لأهداف استراتيجية، وهو ما كان البابا قد رفضه مراراً.



وتأتي هذه التطورات في سياق توترات شهدتها الكنيسة الكاثوليكية خلال تلك الفترة، على خلفية اتهامات داخلية بشأن التعاطي مع قضايا اعتداءات جنسية، قبل أن يخلص تحقيق فاتياني لاحق إلى تبرئة البابا من تلك المزاعم.