دونجا: إيشو مكسب كبير لنادي الزمالك والفضل يعود لمعتمد جمال

أشاد تامر عبد الحميد دونجا، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك تطورًا ملحوظًا في الأداء الجماعي والنتائج، وهو ما يعكس العمل الجاد داخل النادي رغم الظروف الصعبة.

وأكد دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور أن اللاعب أسامة يمتلك إمكانات فنية جيدة، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز وقادر على التطور بشكل أكبر مع الزمالك خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني على منحه الثقة والمشاركة المستمرة.

وتحدث دونجا عن الظهير الأيمن إيشو، معتبرًا إياه مفاجأة سارة ومكسبًا كبيرًا للفريق، موضحًا أن ظهوره القوي جاء بفضل رؤية المدير الفني معتمد جمال، الذي نجح في توظيفه بالشكل المناسب والاستفادة من قدراته الفنية.

واختتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته بالإشادة بالشباب الذين تم تصعيدهم مؤخرًا، مؤكدًا أنهم ظهروا بشكل جيد وقدموا إضافة حقيقية للفريق، مشددًا على أن الزمالك يعاني دائمًا من أزمات القيد، إلا أن قطاع الناشئين يظل الحل الأهم الذي ينقذ النادي ويمنحه الاستمرارية في المنافسة.