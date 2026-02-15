قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
محافظات

«الكوكي» عقب فوز «المصري» على زيسكو: كنا ندرك تمامًا مدى صعوبة مباراة العبور لدور الثمانية

نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري
نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري
محمد الغزاوى

أكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري عقب الفوز على زيسكو يونايتد والصعود لدور الثمانية فى الكونفدرالية أنه كان يدرك تمامًا مدى صعوبة المباراة التي تعد بوابة العبور لدور الثمانية.

وقال “الكوكي” إن التسرع خلال الشوط الأول تسبب في إهدار العديد من الفرص السهلة.

وشدّد الكوكي على انه طالب اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة من أجل تحقيق هدف السبق.

البدلاء ينجحون 

 

وأضاف الكوكي ان البدلاء نجحوا في إحداث الفارق خلال الشوط الثاني.

وكشف الكوكي عن ان ضغط المباريات تسبب في إصابة العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

لاوقت للراحة 

وقال نبيل الكوكي انه كان من الأفضل تأجيل مباراة وادي دجلة الماضية بالدوري حتى نستطيع تجهيز اللاعبين جيدًا لمباراة اليوم.

واكد المدير الفني للنادى المصري قائلا لا وقت لدينا للراحة وسنبدأ في الاستعداد فورًا لمباراة المقاولون العرب لتعويض ما فقدناه من نقاط بالدوري.

وهنأ الكوكي الجميع في بورسعيد بالصعود لدور الثمانية وحلول شهر رمضان المعظم.

المصري الكونفيدرالية النادى المصرى زيسكو يونايتد

