«الكوكي» عقب فوز «المصري» على زيسكو: كنا ندرك تمامًا مدى صعوبة مباراة العبور لدور الثمانية

أكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري عقب الفوز على زيسكو يونايتد والصعود لدور الثمانية فى الكونفدرالية أنه كان يدرك تمامًا مدى صعوبة المباراة التي تعد بوابة العبور لدور الثمانية.

وقال “الكوكي” إن التسرع خلال الشوط الأول تسبب في إهدار العديد من الفرص السهلة.

وشدّد الكوكي على انه طالب اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة من أجل تحقيق هدف السبق.

البدلاء ينجحون

وأضاف الكوكي ان البدلاء نجحوا في إحداث الفارق خلال الشوط الثاني.

وكشف الكوكي عن ان ضغط المباريات تسبب في إصابة العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

لاوقت للراحة

وقال نبيل الكوكي انه كان من الأفضل تأجيل مباراة وادي دجلة الماضية بالدوري حتى نستطيع تجهيز اللاعبين جيدًا لمباراة اليوم.

واكد المدير الفني للنادى المصري قائلا لا وقت لدينا للراحة وسنبدأ في الاستعداد فورًا لمباراة المقاولون العرب لتعويض ما فقدناه من نقاط بالدوري.

وهنأ الكوكي الجميع في بورسعيد بالصعود لدور الثمانية وحلول شهر رمضان المعظم.