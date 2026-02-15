قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
انخفاض معدل البطالة إلى 6.2٪ خلال الربع الرابع لعام 2025
تغير الطقس ومفاجآت الجيوب الأنفية: الأعراض التي تظهر فجأة

الجيوب الانفية
الجيوب الانفية
ريهام قدري

مع تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد، تزداد شكاوى الكثيرين من الصداع المزمن، وانسداد الأنف، والشعور بضغط مؤلم في الوجه، دون أن يدركوا أن السبب قد يكون التهاب الجيوب الأنفية.

 هذه المشكلة الصحية الشائعة لا تقتصر فقط على نزلة برد عابرة، بل قد تتحول إلى معاناة مستمرة تؤثر على جودة النوم والتركيز والحياة اليومية إذا لم تُعالج بالشكل الصحيح

 فما هي الجيوب الأنفية؟ ولماذا تلتهب؟ وكيف يمكن التعامل معها طبيًا ومنزليًا بطريقة آمنة 

ماهي الجيوب الأنفية؟


الجيوب الأنفية هي تجاويف هوائية صغيرة موجودة داخل عظام الوجه والجمجمة، ومتصلة بالأنف عبر فتحات دقيقة.
وظيفتها:
ترطيب وتنقية الهواء الداخل للرئتين
تخفيف وزن الجمجمة
تحسين نبرة الصوت
إفراز مخاط يحبس الأتربة والميكروبات


ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟
هو التهاب أو تورم في بطانة الجيوب، يؤدي إلى انسداد الفتحات الطبيعية وتراكم المخاط، مما يسبب الألم والضغط.
أنواع التهاب الجيوب الأنفية
حاد: يستمر أقل من 4 أسابيع (غالبًا بعد دور برد).
تحت حاد: من 4 إلى 12 أسبوعًا.
مزمن: أكثر من 12 أسبوعًا.
متكرر: أكثر من 4 مرات سنويًا.
الأسباب
نزلات البرد والفيروسات
حساسية الأنف
انحراف الحاجز الأنفي
تلوث الهواء والتدخين
ضعف المناعة
مشاكل الأسنان العلوية أحيانًا


الأعراض الشائعة
صداع وألم حول الجبهة أو الخدين
انسداد أو احتقان الأنف
إفرازات أنفية صفراء أو خضراء
ضعف حاسة الشم
ألم في الأسنان العلوية
كحة خصوصًا ليلًا
أحيانًا ارتفاع في الحرارة
 

 إذا استمر الألم الشديد أو ظهر تورم حول العين يجب مراجعة الطبيب فورًا.

