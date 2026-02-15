تغير الطقس ومفاجآت الجيوب الأنفية: الأعراض التي تظهر فجأة

مع تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد، تزداد شكاوى الكثيرين من الصداع المزمن، وانسداد الأنف، والشعور بضغط مؤلم في الوجه، دون أن يدركوا أن السبب قد يكون التهاب الجيوب الأنفية.

هذه المشكلة الصحية الشائعة لا تقتصر فقط على نزلة برد عابرة، بل قد تتحول إلى معاناة مستمرة تؤثر على جودة النوم والتركيز والحياة اليومية إذا لم تُعالج بالشكل الصحيح

فما هي الجيوب الأنفية؟ ولماذا تلتهب؟ وكيف يمكن التعامل معها طبيًا ومنزليًا بطريقة آمنة

ماهي الجيوب الأنفية؟



الجيوب الأنفية هي تجاويف هوائية صغيرة موجودة داخل عظام الوجه والجمجمة، ومتصلة بالأنف عبر فتحات دقيقة.

وظيفتها:

ترطيب وتنقية الهواء الداخل للرئتين

تخفيف وزن الجمجمة

تحسين نبرة الصوت

إفراز مخاط يحبس الأتربة والميكروبات



ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟

هو التهاب أو تورم في بطانة الجيوب، يؤدي إلى انسداد الفتحات الطبيعية وتراكم المخاط، مما يسبب الألم والضغط.

أنواع التهاب الجيوب الأنفية

حاد: يستمر أقل من 4 أسابيع (غالبًا بعد دور برد).

تحت حاد: من 4 إلى 12 أسبوعًا.

مزمن: أكثر من 12 أسبوعًا.

متكرر: أكثر من 4 مرات سنويًا.

الأسباب

نزلات البرد والفيروسات

حساسية الأنف

انحراف الحاجز الأنفي

تلوث الهواء والتدخين

ضعف المناعة

مشاكل الأسنان العلوية أحيانًا



الأعراض الشائعة

صداع وألم حول الجبهة أو الخدين

انسداد أو احتقان الأنف

إفرازات أنفية صفراء أو خضراء

ضعف حاسة الشم

ألم في الأسنان العلوية

كحة خصوصًا ليلًا

أحيانًا ارتفاع في الحرارة



إذا استمر الألم الشديد أو ظهر تورم حول العين يجب مراجعة الطبيب فورًا.