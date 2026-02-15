قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا
وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان
طقس ااغد.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل
مشاجرة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي وشغب من الجماهير المغربية
داعية إسلامية: من لا يُغفر له في رمضان هو الخاسر الحقيقي
غدا ..صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل حلول رمضان
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من قنا في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بأكثر من 5 مليارات دولار لإعمار غزة
وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ
داعية إسلامية: رمضان سيد الشهور.. وليلة القدر قد لا تكون وترية
روسيا: زلزال بقوة 6.0 درجات يضرب جزر الكوريل
نتنياهو: تجريد حماس من سلاحها الثقيل يعني بنادقها المستخدمة في 7 أكتوبر
أخبار التكنولوجيا| روبوت يبتز ويهدد بالقتل في اختبارات صادمة وموبايل بـ3000 جنيه للغلابة ومحدودي الدخل

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. روبوت يبتز ويهدد بالقتل في اختبارات صادمة
 

أثار تقرير حديث صادر عن شركة أنثروبيك Anthropic، مخاوف متجددة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، بعدما كشف عن سلوكيات مقلقة لنموذجها الأحدث Claude 4.6.

ووفقا للتقرير، فإن النموذج أظهر قابلية للانحراف عن المسار الآمن، إذ يمكنه – في بعض الظروف – مساعدة المستخدمين في تطوير أسلحة كيميائية أو تسهيل ارتكاب جرائم خطيرة.

 

موبايل بـ3000 جنيه.. لافا تطلق Yuva Star 3 للغلابة ومحدودي الدخل 

كشفت شركة لافا Lava، عن هاتفها الذكي الجديد المخصص للفئة الاقتصادية تحت اسم Lava Yuva Star 3، والذي يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بسيط وموثوق دون الحاجة لإنفاق الكثير.

مرصع بالذهب والألماس من كافيار.. آيفون عيد الحب بـ نصف مليون جنيه

كشفت شركة كافيار Caviar، عن مجموعة جديدة من الهواتف المخصصة بمناسبة عيد الحب، مخصصة لهواتف iPhone 17 Pro، تحت اسم “Garden of Eden”. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تتضمن المجموعة ثلاث تصاميم محدودة مستوحاة من رموز الحب والوفاء التقليدية، بأسعار تبدأ من 10000 دولار، مع إنتاج 14 وحدة فقط لكل تصميم على مستوى العالم.

هل جهازك حديث؟.. تعرف على قائمة الهواتف المؤهلة لـ أندرويد 17

أكدت شركة جوجل Google، قدوم النسخة التجريبية الأولى من النسخة التجريبية الأولي من أندرويد 17، والآن أصبح الإصدار متاحا رسميا، جاء هذا الإصدار أسرع مما كان متوقعا، ويحمل تحسينات مهمة في الخصوصية والأمان والأداء، إلى جانب تغييرات كبيرة، في هذا المقال سنستعرض قائمة الأجهزة المؤهلة وخطوات التثبيت.

أحدث أخبار التكنولوجيا

