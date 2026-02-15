قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
هاجر هانئ

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل موس البرتقال مع جاناش الشوكولاتة البيضاء، فهو من الحلويات اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير موس البرتقال مع جاناش الشوكولاتة البيضاء


● 5 جرام جيلاتين

● 45 مل ماء بارد

● 1 علبة حليب مكثف محلى

● 250 جرام عصير برتقال طازج

● 240 مل كريمة مخفوقة

لجاناش الشوكولاتة البيضاء :
● 300 مل كريمة مخفوقة
● 200 جرام شوكولاتة بيضاء
● ¼ ملعقة صغيرة ملح
● ½ ملعقة صغيرة فانيليا
● شرائح برتقال للتزيين


طريقة تحضير موس البرتقال مع جاناش الشوكولاتة البيضاء

طريقة عمل الموس:

في وعاء صغير، يضاف الجيلاتين إلى الماء البارد ويسخن في الميكروويف 25–40 ثانية حتى يذوب، ويترك ليبرد.
يخلط الحليب المكثف، عصير البرتقال، الكريمة الثقيلة والجيلاتين المذاب في الخلاط
يخلط على سرعة عالية 3–5 دقائق حتى يصبح ناعمًا ومتماسكًا قليلاً.
يوضع الموس في أكواب تقديم فردية وتدخل إلى الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتماسك.
طريقة عمل الجاناش:

تسخن الكريمة في قدر على حرارة متوسطة حتى تدفأ.
توضع الشوكولاتة في وعاء وتصب الكريمة الساخنة فوقها.
تترك دقيقة أو دقيقتين ثم تقلب حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.
يضاف الملح والفانيليا.
يصب الجاناش فوق الموس المبرد ويوضع في الثلاجة 2–4 ساعات أو طوال الليل حتى يتماسك.
يزين بالبرتقال قبل التقديم.

موس البرتقال مع جاناش الشوكولاتة البيضاء مقادير موس البرتقال مع جاناش الشوكولاتة البيضاء طريقة تحضير موس البرتقال مع جاناش الشوكولاتة البيضاء

