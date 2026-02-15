قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابن الأصول يختتم عروضه اليوم بحضور جماهيري كبير على مسرح ميامي

ابن الأصول" يختتم عروضه اليوم بحضور جماهيري كبير على مسرح ميامي
ابن الأصول" يختتم عروضه اليوم بحضور جماهيري كبير على مسرح ميامي
أوركيد سامي

اختتم العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي "ابن الأصول" عروضه قبل توقفه استعدادا  لشهر رمضان الكريم ومن المقرر عودته ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح ميامي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وحضر العرض المسرحي ابن الأصول جمهور كبير أصر على مشاركة أبطال المسرحية الليلة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن عرض ابن الأصول تم افتتاحه ٢٩ من الشهر الماضي وعلى مدار حوالي ١٩ يوما كان الإقبال على الحضور كبير جدا.

مسرحية ابن الأصول تدور أحداثه خلال الحقبة الزمنية الحالية حول شاب يحصل على ميراث كبير من والده ولكن شرط حصوله على هذا الميراث أن يكون من أولاد الأصول.

العرض المسرحي الإستعراضي الغنائي ابن الأصول بطولة النجوم ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، ليلى مراد، يوسف مراد، نور العزيز وهو من تأليف وإخراج مراد منير.

