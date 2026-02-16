قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

برشلونة يستعد لديربي كتالونيا أمام جيرونا في الليجا

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يواصل فريق برشلونة مشواره في بطولة الدوري الإسباني موسم 2025-2026، حيث يخوض مساء اليوم الإثنين مواجهة قوية أمام نظيره جيرونا، في إطار ديربي كتالوني منتظر ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الليجا.

ملعب مونتيليفي يستضيف اللقاء
 

تقام المباراة على ملعب “مونتيليفي”، حيث يحل برشلونة ضيفًا على جيرونا في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، خاصة في ظل اختلاف أهداف كل فريق خلال الموسم الحالي.
 

صراع الصدارة يشعل مواجهة برشلونة
 

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تراجع عن الصدارة عقب فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1 مساء السبت.

ويتأخر الفريق الكتالوني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، وهو ما يجعل الفوز على جيرونا ضرورة لاستعادة الصدارة مجددًا والتقدم بفارق نقطة عن الغريم التقليدي
 

وضع جيرونا في جدول الدوري
 

على الجانب الآخر، يحتل فريق جيرونا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 26 نقطة في رصيده، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه لتحسين موقفه والابتعاد عن مناطق الخطر.

برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره

يخوض برشلونة المباراة تحت ضغط كبير، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو ما يدفع كتيبة المدرب هانز فليك للبحث عن رد قوي في الليجا.
 

موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، و11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا
 

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1


 

برشلونة الدورى الاسباني اخبار الرياضة ريال مدريد

