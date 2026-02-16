اقتراحات تشريعية لتعزيز استدامة الطاقة قبل 2030

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب برؤية القيادة السياسية في دعم التوسع في الطاقة المتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة قبل عام 2030 يمثل تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق.

وثمن " مرشد " فى بيان له أصدره اليوم جميع القضايا والملفات التى استعرضها الرئيس السيسى خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة جميع التحديات التى تواجه هذا القطاع المهم

واقترح اقرار حزمة تعديلات تشريعية تتضمن حوافز ضريبية وجمركية لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتيسير إجراءات تراخيص مشروعات التخزين بالبطاريات، ودعم توطين صناعة المهمات الكهربائية محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد.

كما دعا النائب عاصم عبد العزيز مرشد إلى إنشاء لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع تقديم تقرير نصف سنوي حول نسب مساهمة المصادر المتجددة، وحجم خفض استهلاك الوقود الأحفوري، ومعدلات الفقد الفني والتجاري.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي، ويفتح المجال أمام مصر لتكون مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة في المنطقة.

وأشار إلى أن التحول للطاقة النظيفة ليس خيارًا بيئيًا فقط، بل ضرورة اقتصادية تعزز جذب الاستثمارات وتؤسس لجمهورية جديدة تعتمد على الاستدامة والابتكار ، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للتحول للطاقة النظيفة.