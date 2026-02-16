ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بدعم من نتائج أرباح الشركات الإيجابية

أ ش أ

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بأداء إيجابي لموسم إعلانات الأرباح، رغم محدودية أحجام التداول نتيجة العطلات في كل من آسيا والولايات المتحدة.

وصعد مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.4%، كما ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.2%، وزاد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.2%.

وجاءت بداية الأسبوع هادئة بالتزامن مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في معظم الدول الآسيوية والولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع النشاط في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أظهرت البيانات تحسنا في نمو أرباح الشركات الأوروبية خلال موسم التقارير الحالي، في ظل تحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية.

ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة LSEG، فقد أعلنت شركات تمثل 57% من القيمة السوقية الأوروبية نتائجها حتى الآن، مسجلة متوسط نمو في الأرباح بلغ 3.9% خلال الربع الرابع، مقابل توقعات سابقة بانكماش نسبته 1.1%.

كما تجاوزت أكثر من 60% من الشركات الأوروبية توقعات الأرباح، مقارنة بنسبة 54% في المتوسط خلال الفصول المعتادة.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري إعلان نتائج عدد من كبرى شركات التعدين الأوروبية، في وقت بلغت فيه أسعار المعادن مستويات قياسية.

كما تترقب الأسواق تطورات شركة فولكس فاجن الألمانية، بعد تقارير أفادت بأنها تعتزم خفض التكاليف بنسبة 20% عبر جميع علاماتها التجارية بحلول عام 2028.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون إعلان نتائج شركة وول مارت يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تعكس اتجاهات إنفاق المستهلكين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو عن شهر ديسمبر، وسط توقعات بانكماشه بنسبة 1.5% على أساس شهري.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات موقع "رايتموف" العقاري استقرار أسعار المنازل المعروضة تقريبا خلال فبراير، حيث تراجع متوسط سعر المنازل الجديدة المطروحة للبيع بمقدار 12 جنيها إسترلينيا فقط ليبلغ 368,019 جنيها، عقب زيادة بنسبة 2.8% في يناير الماضي.