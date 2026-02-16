الوقاية والاكتشاف المبكر.. روشتة برلمانية لمواجهة ارتفاع معدلات السرطان في مصر

عبرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها بشأن وصول عدد المصابين بالسرطان في مصر إلى حوالي 170 ألف حالة سنويًا ، مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للحد من معدل الوفيات الناتج عن المرض وتقليل الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.

وطالبت" سعيد" بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز برامج الوقاية والتوعية لدى المواطنين حول عوامل الخطورة، فضلا عن تشجيع الفحص المبكر للكشف عن المرض في مراحله الأولى، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتأميني للمرضى لتسهيل حصولهم على العلاج، وتحسين كفاءة المستشفيات المتخصصة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.

و شددت عضو صحة البرلمان على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق العلاج والرعاية، مع الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية المتخصصة في مكافحة السرطان، بما يضمن تقليل معدلات الوفيات وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر من الموارد الصحية المتاحة.