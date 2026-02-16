شراكة جديدة لتوطين أنظمة توزيع الطاقة في قطاع الباص واي.. تفاصيل

شهدت القاهرة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كيان صناعي مصري وشركة دولية متخصصة في أنظمة توزيع الطاقة، في خطوة تستهدف دعم تطوير حلول الباص واي وتعزيز كفاءة شبكات توزيع الكهرباء داخل السوق المصرية والإقليمية.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال أنظمة الباص واي بما يسهم في نقل الخبرات التصنيعية والتقنيات الحديثة، وتعزيز القدرات الهندسية المرتبطة بالمشروعات الكبرى في قطاعات البنية التحتية والصناعة والتحول الرقمي.

وتسعى الشراكة إلى توفير أنظمة توزيع طاقة عالية الكفاءة والاعتمادية، وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات خطط التنمية والمشروعات القومية.

وأكدت الأطراف أن الاتفاق يعكس توجهًا نحو توحيد الإمكانات الصناعية والخبرات الفنية لدعم مسار توطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على حلول متقدمة وآمنة.

ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة تأسيسية لعلاقة تعاون طويلة الأمد في هذا القطاع الحيوي، في إطار تنسيق صناعي داعم لخطط الحكومة المصرية، وذلك بمشاركة الجمال القابضة، بالتعاون مع الشركة الدولية المتخصصة في أنظمة الباص واي Lectrobar.