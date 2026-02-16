حزب الوعي: حزمة الحماية الاجتماعية تهدف تحسين حياة المواطنين

قال الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، إن حزمة الحماية الاجتماعية الحالية استثنائية وممولة من خارج الموازنة العامة، مؤكداً أنها تأتي في توقيت مهم مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، لتعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال المناسبات المهمة.

وأضاف باسل عادل خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة قناة الحياة، أن الإجراءات الرئاسية تهدف إلى تحسين حياة المصريين وتلطيف الأجواء الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترة، مشيراً إلى أن التمويل خارج الموازنة يعكس مرونة الدولة في دعم المواطنين عند الحاجة.

وأوضح باسل عادل أن الحزمة تشمل دعماً إضافياً للسلع التموينية بقيمة 8 مليارات جنيه، و4 مليارات جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة». كما تركز الحزمة على القطاع الصحي من خلال محورين رئيسيين: 6 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل، و3 مليارات جنيه للتأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، إضافة إلى 15 مليار جنيه لمبادرة «حياة كريمة» لتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المستهدفة.

وأشار باسل عادل إلى أن دعم مزارعي القمح زاد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، مع تأكيده أن 95% من المشروعات التنموية الوطنية لم يتبق لها سوى «التكة» الأخيرة قبل الانتهاء منها، ما يعكس تقدم الدولة في تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.