تنفيذ توجيهات الرئيس.. متحدث الصحة يكشف خطوات القضاء على قوائم الانتظار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خطوات الوزارة القادمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم الانتظار.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار تماماً قبل حلول العيد.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن يهدف هذا الدعم المالى إلى تسريع إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الحرجة فى تخصصات دقيقة تشمل جراحات القلب والصدر، المخ والأعصاب، الأورام، زراعة الأعضاء، وجراحات العظام والمفاصل، لضمان تقديم الخدمة لمستحقيها فى أسرع وقت ممكن.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل مسيرة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التى انطلقت عام 2018، مشيراً إلى أنها حققت طفرة غير مسبوقة على مدار 7 سنوات، حيث كشف عن استفادة أكثر من 3 ملايين و88 ألف مواطن من المبادرة منذ إطلاقها، بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 31 مليار جنيه، مما يؤكد استدامة الدعم الحكومى لهذا الملف الإنسانى والسيادى.

