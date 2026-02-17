قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أرقام مذهلة ليامال وواقع مؤلم في الجدول.. ماذا يحدث لبرشلونة باللحظات الحاسمة؟

برشلونة
برشلونة

لم تكن خسارة برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 2-1 في الجولة 24 من الدوري الإسباني مجرد تعثر عابر في سباق طويل بل لحظة فارقة أعادت رسم ملامح القمة.

السقوط على ملعب " مونتيليفي " كلف الفريق الكتالوني الصدارة بعدما رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن " البلوجرانا " الذي تجمد عند 58.

لكن خلف النتيجة كانت هناك قصة أخرى تكتب بالأرقام .. أرقام تؤكد أن برشلونة يعيش موسما هجوميا استثنائيا حتى وإن لم تحمه الغزارة التهديفية من فقدان القمة.

لامين يامال.. مهارة تبهر أوروبا

الوجه الأبرز في المواجهة كان الجناح الشاب لامين يامال الذي واصل تقديم أوراق اعتماده كأحد أكثر المواهب إثارة في القارة.

يامال أصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم يصل إلى 100 مراوغة ناجحة بعدما أكمل 100 محاولة صحيحة من أصل 199 متفوقا بفارق 26 مراوغة كاملة عن أقرب ملاحقيه يان ديوماندي.

الرقم لا يعكس فقط الجرأة الفردية بل يوضح حجم الاعتماد على اللاعب الشاب في كسر التكتلات الدفاعية وصناعة الفارق في الثلث الأخير.

برشلونة يملك جناحا قادرا على تغيير نسق المباراة بلقطة واحدة لكن المفارقة أن المهارة وحدها لم تكن كافية أمام تنظيم جيرونا الصلب.

100 هدف

رغم الهزيمة وصل برشلونة إلى هدفه رقم 100 في مختلف البطولات هذا الموسم خلال 38 مباراة ليصبح ثاني فريق بين أندية الدوريات الخمس الكبرى يبلغ هذا الحاجز منذ أغسطس 2025 خلف بايرن ميونخ الذي سجل 118 هدفا في 35 مباراة.

هذا الرقم يضع الفريق الكتالوني ضمن أقوى خطوط الهجوم في أوروبا ويعكس فلسفة هجومية واضحة تقوم على الضغط وصناعة الفرص بكثافة ..لكن في سباق الدوري لا تقاس البطولات بعدد الأهداف فقط بل بمدى القدرة على تحويل السيطرة إلى نقاط.

ركلات الجزاء

المفارقة المؤلمة في ليلة مونتيليفي كانت إهدار ركلة جزاء جديدة بعدما فشل لامين يامال في ترجمتها إلى هدف.

برشلونة أصبح أكثر فريق أهدر ركلات جزاء في الليغا هذا الموسم بإضاعة 3 محاولات من أصل 7 وهو الرقم ذاته الذي سجله فالنسيا (3 من 5).

في سباق قد يحسم بفارق نقطة أو اثنتين تتحول هذه التفاصيل إلى عناوين رئيسية وركلة واحدة مهدرة قد تعني صدارة ضائعة أو بطولة تحسم لصالح المنافس.

بين الأداء والنتيجة

الفريق الكتالوني يملك معدلات تهديفية مرتفعة ويضم موهبة استثنائية مثل يامال إضافة إلى منظومة هجومية قادرة على الوصول إلى مرمى الخصوم بسهولة نسبية.

لكن التحدي الأكبر يكمن في إدارة اللحظات الحاسمة سواء في استثمار الفرص السانحة أو الحفاظ على التوازن الدفاعي في المباريات الكبيرة أو التعامل مع الضغط النفسي حين يشتد الصراع على القمة.

جيرونا لم يتفوق بالأرقام بل بالتنفيذ والانضباط واستغل أخطاء محدودة وخرج بالنقاط الثلاث بينما غادر برشلونة الملعب بإحصائيات لافتة دون صدارة.

سباق مشتعل حتى النهاية

خسارة برشلونة أعادت الحياة بقوة إلى سباق الليجا ومنحت ريال مدريد أفضلية معنوية مهمة لكن الفارق النقطي الضئيل يعني أن المعركة لم تحسم بعد وأن كل جولة مقبلة قد تقلب الطاولة مجددًا.

الموسم الحالي يقدم نسخة مزدوجة من برشلونة من خلال فريق هجومي ممتع يكسر الأرقام وفريق يتعثر في اللحظات الفاصلة وبين الأهداف الغزيرة وركلات الجزاء المهدرة يبقى السؤال مفتوحا: هل تكفي الأرقام لصناعة البطل .. أم أن التفاصيل الصغيرة هي التي تكتب النهاية؟

برشلونة الدوري الإسباني ريال مدريد البلوجرانا لامين يامال جيرونا

