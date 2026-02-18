بـ 500 ألف جنيه.. سيارات هاتشباك مستعملة في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيلي باندينو، وفيات جراند بونتو، ورينو سانديرو، وكيا ريو، وتويوتا ياريس .

كيا ريو موديل 2014

تحصل سيارة كيا ريو موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 123 ألف/كم، وتباع باللون البني، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2014

تباع سيارة كيا ريو موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو موديل 2016

تستمد سيارة رينو سانديرو موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو موديل 2016

تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات جراند بونتو موديل 2008

تنقل قوة سيارة فيات جراند بونتو موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 165 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات جراند بونتو موديل 2008

يصل سعر سيارة فيات جراند بونتو موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات باندينو موديل 2015

تمكنت سيارة فيات باندينو موديل 2015 من قطع مسافة 570 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبخا رخصة سارية .

فيات باندينو موديل 2015

تأتى سيارة فيات باندينو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2014

تباع سيارة تويوتا ياريس موديل 2014 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 112 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2014

تعرض سيارة تويوتا ياريس موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .