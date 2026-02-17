قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقل النواب ترجئ تخصيص مبالغ مالية للنقل النهرى وتطالب بتغيير فكر الهيئات القديم

نقل النواب
نقل النواب
فريدة محمد

قررت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، إرجاء التصويت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢، وذلك لحين تلقي اللجنة ردود واضحة من هيئة النقل النهرى حول كافة استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة.

وينص مشروع القانون علي إضافة بند جديد برقم (٥) إلى المادة (۱۸) من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٢٢ نصه الآتي:
"ه - المبالغ التي قد تخصص لها في الموازنة العامة."


وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أنه ياتى في ظل عدم قدرة الهيئة على مواجهة مصروفاتها الحالية - في ضوء ضعف مواردها - خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، وهو ما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل الماني وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه المطلوب.

وشهد الاجتماع، توجيه عدد من الأعضاء، أسئلة إلي رئيس الهيئة اللواء مفيد صلاح، بشأن مشروع القانون وخطط الهيئة لتعظيم مواردها الاقتصادية والاعتماد عليها في تغطية احتياجاتها.

وقال النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن اتجاه الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة من الموارد، وأننا لن نعد نمتلك رفاهية الإنفاق، مشددا علي ضرورة تغيير فكر الهيئات القديم، بالاعتماد علي الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، لم يعد مقبول تحميل الموازنة العامة عبء هيئات قديمة لم تتطور بعد، متابعا، لذلك لابد من الوقوف علي خطط التطوير والاستفادة.

وتساءل النواب من بينهم محمد جبريل ومحمد أبو العمايم وهشام عبد الواحد وهشام محمد بدوى، عن سبب عدم  طرح الهيئة مشاركات مع القطاع الخاص وشركات عالمية لتطوير مجرى نهر النيل واستغلاله لنقل البضائع والركاب، مما يجعلها لا تحتاج مخصصات من الموازنة العامة للدولة، تكون من أغنى الهيئات.

واستشهد النواب بتجارب دول ناجحة في النقل النهرى.


وخلال الاجتماع، حاول رئيس الهيئة، التعقيب علي كلمات النواب وانتقادهم لضعف موارد الهيئة، متحدثا بصوت عال، : 'الصورة ليست غامقة أوي كده، وهناك إنجازات للهيئة في قطاع للسياحة في الأقصر وأسوان، باعتبار الهيئة مسئولة عن المجرى الملاحي من الأقصر لأسوان وتمنع شحوط أى مركب سياحى خلال السنوات الماضية، ولدينا ١٧٠ فندق عائم، وأن لولا ما تقوم به الهيئة لم يكن لدينا سياحة.

وقاطعه النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، معلنا رفضه لحديث رئيس الهيئة، قائلا،: هذا كلام لابد أن نتدقق منه..ليس كل هذه الأمور من مسؤولية الهيئة.. حضرتك المسؤول بالكلية الآن عن المجرى النهري، وعندما تقول التكريك، وكأنه منّة منكم، وهذا كلام غير صحيح فهو دور الهيئة.

وطالب قرقر،  رئيس الهيئة بتوضيح خطة الهيئة.

وتابع قرقر، نحن داعمين للدولة المصرية وليس لأشخاص، وأعضاء مجلس النواب هم من يواجهون الشارع، وهو ما ظهر بوضوح في نتيجة انتخابات البرلمان الأخيرة، حيث لم يفوز أغلب النواب السابقين، بسبب أن الشارع يراهم هم المسئولون عن القوانين التى تصدر وتحملهم أعباء إضافية.

وأضاف، لذلك علينا أن ندقق ونتأتى في أى أعباء جديدة، فالرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز للمواطن المصري في كل قراراته.

وانتهى الاجتماع بموافقة الأعضاء علي تأجيل التصويت علي مشروع القانون لحين إرسال الهيئة ردود واضحة علي استفسارات الأعضاء.

لجنة النقل المواصلات مجلس النواب وحيد قرقر النائب وحيد قرقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

ترشيحاتنا

المتهمة

فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية

رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الشؤون النيابة

رئيس محكمة النقض في زيارة رسمية لمقر وزارة شئون المجالس النيابية لهذا السبب

التسول

القصة الكاملة في واقعة استغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد