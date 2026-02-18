جوجل تضيف ميزة لنسخ جزء من الرسالة في Google Messages على هواتف جالاكسي

كشفت منصة SamMobile أن تطبيق Google Messages، الذي أصبح تطبيق الرسائل الافتراضي على هواتف سامسونج جالاكسي، يستعد للحصول على ميزة جديدة تتيح نسخ جزء محدد فقط من محتوى الرسالة بدلًا من نسخها بالكامل.

وأوضحت المنصة أن هذه الإضافة تأتي لسد نقص في التطبيق مقارنة بتطبيق سامسونج للرسائل، إذ كان المستخدم سابقًا مجبرًا على نسخ النص كاملًا عند الحاجة لاستخدام جزء بسيط منه فقط.

وأشارت SamMobile إلى أن جوجل بدأت اختبار الميزة في نسخة تجريبية جديدة من التطبيق، على أن تصل لاحقًا للإصدار المستقر خلال الأسابيع المقبلة إذا سارت الاختبارات وفق المخطط.

طريقة عمل ميزة نسخ جزء من الرسالة

أوضحت SamMobile نقلًا عن تقرير من موقع Android Authority أن الميزة الجديدة تظهر في النسخة التجريبية من Google Messages برقم البناء 20260212_01_RC00، حيث يحصل المستخدم عند الضغط المطوّل على الرسالة داخل المحادثة على قائمة سياقية معاد تصميمها تعرض نص الرسالة بشكل مكبر.

وذكرت المنصة أن هذه الواجهة الجديدة تتيح للمستخدم تحديد جزء معين من النص عبر السحب لإبراز الكلمات أو العبارات المطلوبة، ثم نسخها دون الحاجة لنسخ الرسالة كاملة.

وأكدت أن هذه الطريقة تفيد بشكل خاص عندما تحتوي الرسالة الواحدة على أكثر من عنصر مثل رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو رابط موقع إلى جانب نص عادي، ويرغب المستخدم في نسخ عنصر واحد فقط من بينها.

استمرار الخيارات القديمة إلى جانب الأسلوب الجديد

أشارت SamMobile إلى أن إضافة ميزة نسخ جزء من الرسالة لا تلغي الخيارات الحالية في التطبيق، حيث تظل قائمة الإجراءات بعد الضغط المطوّل على الرسالة متاحة كما هي.

وذكرت المنصة أن هذه القائمة لا تزال تعرض خيارات مثل نسخ، وحذف، وتمرير، ومعلومات، والرد، وتحديد المزيد، ووضع نجمة، مع استمرار خيار "نسخ" في أداء مهمته المعتادة بنسخ الرسالة بالكامل إلى الحافظة.

وأوضحت أن الميزة الجديدة تقدم أسلوبًا إضافيًا فقط لنسخ النص بشكل أكثر دقة، بحيث يختار المستخدم بين نسخ الرسالة كاملة أو تحديد جزء معين منها وفق احتياجه في كل مرة.

توافر الميزة لمستخدمي هواتف جالاكسي

أكدت SamMobile أن الميزة لا تزال قيد الاختبار داخل نسخة بيتا من تطبيق Google Messages، وقد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي حتى مع تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

وذكرت المنصة أن جوجل تميل عادة إلى تفعيل المزايا الجديدة تدريجيًا من جانب الخادم، ما يعني أن توقيت ظهورها قد يختلف من مستخدم لآخر حتى على نفس إصدار التطبيق.

وأشارت إلى أن مستخدمي هواتف جالاكسي سيستفيدون من هذه الإضافة بشكل مباشر، خاصة بعد اعتماد Google Messages كتطبيق الرسائل الرئيسي على هذه الأجهزة لدعم معيار RCS وتوحيد تجربة الدردشة عبر هواتف أندرويد المختلفة.