قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جوجل تضيف ميزة لنسخ جزء من الرسالة في Google Messages على هواتف جالاكسي

Google Messages
Google Messages
احمد الشريف

كشفت منصة SamMobile أن تطبيق Google Messages، الذي أصبح تطبيق الرسائل الافتراضي على هواتف سامسونج جالاكسي، يستعد للحصول على ميزة جديدة تتيح نسخ جزء محدد فقط من محتوى الرسالة بدلًا من نسخها بالكامل.

وأوضحت المنصة أن هذه الإضافة تأتي لسد نقص في التطبيق مقارنة بتطبيق سامسونج للرسائل، إذ كان المستخدم سابقًا مجبرًا على نسخ النص كاملًا عند الحاجة لاستخدام جزء بسيط منه فقط. 

وأشارت SamMobile إلى أن جوجل بدأت اختبار الميزة في نسخة تجريبية جديدة من التطبيق، على أن تصل لاحقًا للإصدار المستقر خلال الأسابيع المقبلة إذا سارت الاختبارات وفق المخطط.

طريقة عمل ميزة نسخ جزء من الرسالة

أوضحت SamMobile نقلًا عن تقرير من موقع Android Authority أن الميزة الجديدة تظهر في النسخة التجريبية من Google Messages برقم البناء 20260212_01_RC00، حيث يحصل المستخدم عند الضغط المطوّل على الرسالة داخل المحادثة على قائمة سياقية معاد تصميمها تعرض نص الرسالة بشكل مكبر. 

وذكرت المنصة أن هذه الواجهة الجديدة تتيح للمستخدم تحديد جزء معين من النص عبر السحب لإبراز الكلمات أو العبارات المطلوبة، ثم نسخها دون الحاجة لنسخ الرسالة كاملة. 

وأكدت أن هذه الطريقة تفيد بشكل خاص عندما تحتوي الرسالة الواحدة على أكثر من عنصر مثل رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو رابط موقع إلى جانب نص عادي، ويرغب المستخدم في نسخ عنصر واحد فقط من بينها.

استمرار الخيارات القديمة إلى جانب الأسلوب الجديد

أشارت SamMobile إلى أن إضافة ميزة نسخ جزء من الرسالة لا تلغي الخيارات الحالية في التطبيق، حيث تظل قائمة الإجراءات بعد الضغط المطوّل على الرسالة متاحة كما هي. 

وذكرت المنصة أن هذه القائمة لا تزال تعرض خيارات مثل نسخ، وحذف، وتمرير، ومعلومات، والرد، وتحديد المزيد، ووضع نجمة، مع استمرار خيار "نسخ" في أداء مهمته المعتادة بنسخ الرسالة بالكامل إلى الحافظة. 

وأوضحت أن الميزة الجديدة تقدم أسلوبًا إضافيًا فقط لنسخ النص بشكل أكثر دقة، بحيث يختار المستخدم بين نسخ الرسالة كاملة أو تحديد جزء معين منها وفق احتياجه في كل مرة.

توافر الميزة لمستخدمي هواتف جالاكسي

أكدت SamMobile أن الميزة لا تزال قيد الاختبار داخل نسخة بيتا من تطبيق Google Messages، وقد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي حتى مع تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.

 وذكرت المنصة أن جوجل تميل عادة إلى تفعيل المزايا الجديدة تدريجيًا من جانب الخادم، ما يعني أن توقيت ظهورها قد يختلف من مستخدم لآخر حتى على نفس إصدار التطبيق.

 وأشارت إلى أن مستخدمي هواتف جالاكسي سيستفيدون من هذه الإضافة بشكل مباشر، خاصة بعد اعتماد Google Messages كتطبيق الرسائل الرئيسي على هذه الأجهزة لدعم معيار RCS وتوحيد تجربة الدردشة عبر هواتف أندرويد المختلفة.

Google Messages تطبيق Google Messages Google هواتف سامسونج جالاكسي سامسونج تطبيق سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظ عقب تولي مهام عملها تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز وتعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المُزارعين والمستثمرين.. والمساجد تتزين لاستقبال رمضان

رئيس جامعة بني سويف

بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

بالصور

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل

ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد