مجمع كهنة ملوي يشارك في سيامة كاهنين جديدين | صور

صلى نيافة الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة ملوي(مقر المطرانية)، وشاركه نيافة الأنبا بقطر أسقف إيبارشية دير مواس ودلجا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات سيامة اثنين من الشمامسة كهنة جدد للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية، وهما:

الشماس ماركو مراد، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا الحبيب بعزبة حنا أيوب، باسم القس "مكاري".

الشماس بيشوي منير، كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بعزبة جلال الغربية، باسم القس "بوليكاربوس"

هذا وقد توجه الآباء الكهنة الجدد، لدير القديس آڤاڤيني المتوحد بالجبل الغربي بملوي، لقضاء فترة الأربعين يومًا المقدسة التالية للسيامة.

شارك في الصلوات عدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.