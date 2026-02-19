موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى سهرة كروية ممتعة حينما يواجه الجونة مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الاهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة بالدوري المصري.

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والجونة بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.