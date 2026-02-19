جمال الزهيري: سيد عبد الحفيظ لم يقدم الإضافة المتوقعة كعضو بالأهلي.. وأفشة اتظلم

أكد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، أن سيراميكا كليوباترا استحق التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وأوضح الزهيري خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا قدم أداءً قويًا أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية، ما انعكس على مستواه داخل الملعب وحسمه للمباراة.

وأشار الزهيري إلى أن المدير الفني علي ماهر يثبت يومًا بعد يوم كفاءته التدريبية، معتبرًا أنه الأفضل في مصر حاليًا، لما يقدمه من نتائج وعمل فني واضح مع سيراميكا.

وأضاف الزهيري أن مسابقة الدوري المصري تشهد حالة من الانتظام خلال الفترة الحالية، على عكس ما كان يحدث في السابق حين كانت بعض المباريات تؤجل بسهولة، مؤكدًا أن الأمور أصبحت أكثر انضباطًا الآن.

وتطرق الزهيري إلى مستوى محمد مجدي أفشة مع فريق الاتحاد، مؤكدًا أن اللاعب لم يحصل على فرصته كاملة تحت قيادة المدرب توروب المدير الفني للأهلي، وهو ما أثر على ظهوره بالشكل المنتظر.

كما وجه الزهيري انتقادات لصفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، متسائلًا عن المسؤول عن قرارات التعاقد مع بعض اللاعبين، ومشددًا على أن إدارة النادي تتحمل مسؤولية هذه الاختيارات.

وفي ختام تصريحاته، أشار الزهيري إلى أن سيد عبد الحفيظ، بصفته عضوًا في مجلس الإدارة، لم يقدم الإضافة الكبيرة المنتظرة في ملف كرة القدم، رغم توقعات الجماهير بأن يكون له دور مؤثر، مؤكدًا أن الواقع جاء مغايرًا لما كان مأمولًا.