في أول يوم رمضان... احذر الإفراط من تناول المخللات

يصادف اليوم أول أيام رمضان الكريم، ومع حلول هذا الشهر الكريم يحرص الكثير من الأشخاص على تناول المخللات والإفراط في تناولها مع وجبة الإفطار فهي من العادات الموجودة في أغلب البيوت.

لكن حذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول المخللات، وذلك لأن من أبرز عيوب المخللات ارتفاع نسبة الملح فيها. حيث يحتوي على أكثر من ثلثي الكمية المثالية من الصوديوم التي يحتاجها الشخص البالغ يومياً. الإفراط في تناول الملح يرفع ضغط الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأمراض الكلى . كما أن الصوديوم قد يسحب الكالسيوم من العظام، مما يُضعفها ويزيد من خطر الإصابة بالكسور.

اضرار المخللات

-مشاكل ضغط الدم

تحتوي المخللات على نسبة عالية من الصوديوم لأنه عنصر أساسي في عملية التخليل. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم. لذا، يُنصح من يتناولون أدوية لضغط الدم أو يرغبون في تقليل استهلاكهم للصوديوم بتناول المخللات باعتدال أو البحث عن خيارات قليلة الصوديوم.

-إجهاد الكبد والكلى

قد يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم إلى إجهاد الكليتين والكبد. كما أن ارتفاع ضغط الدم الذي غالباً ما يصاحب الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم يزيد من الضغط على هاتين العضوين. ونتيجة لذلك، قد يكون الإفراط في تناول المخللات خطيراً على من يعانون من أمراض الكبد أو الكلى.

-ارتفاع خطر الإصابة بسرطان المعدة

قد تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالصوديوم من خطر الإصابة بسرطان المعدة. فقد يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تلف المعدة بشكل مباشر، مما قد يسبب السرطان، أو قد يؤدي إلى التهابات وقرح قد تتحول في النهاية إلى أورام سرطانية.

-زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

قد يرتبط النظام الغذائي الغني بالصوديوم بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام . وإذا لم تحصل على كمية كافية من الكالسيوم، فإن ارتفاع نسبة الصوديوم قد يؤدي إلى استنزاف هذا المعدن من عظامك، مما يُضعفها ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

المصدر: webmd