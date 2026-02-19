"مستقبل مصر" يستعد للبورصة.. خطة لطرح الشركات بعد استيفاء شروط القيد

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جاهزية الجهاز لطرح شركاته في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن القيد بسوق المال يمثل أحد المستهدفات الاستراتيجية للجهاز خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن تأسيس الجهاز جاء في نهاية عام 2022، وهو ما يعني أن بعض الشركات التابعة لم تستكمل بعد شرط الثلاث سنوات من القوائم المالية المتتالية اللازمة للقيد، مؤكدًا أنه فور استيفاء هذا الشرط سيتم طرح الشركات التي تتجاوز هذه المدة، خاصة في ظل تحقيقها أرباحًا تشغيلية تجعلها جاذبة للمستثمرين.

جاءت تصريحات د.الغنام ردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON E، وذلك على هامش استضافة الجهاز وفدًا من أعضاء مجلس النواب للاطلاع على مشروعاته التنموية.

وأشار بهاء الغنام، إلى أن الجهاز تحرك بالفعل لدعم تنشيط سوق المال المصري عبر إنشاء محفظة استثمارية في البورصة، من خلال الاستحواذ على حصص في شركات مقيدة، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن نسب الملكية عند تجاوز نسبة 5%، مضيفًا أن هذه الاستحواذات تمت باسم الجهاز مباشرة، وليس عبر كيانات وسيطة، في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية ووحدة الهيكل المؤسسي.

وأضاف أن الهدف من هذه الاستثمارات يتمثل في تعزيز الأصول وزيادة رؤوس أموال الشركات المستحوذ عليها، بما يدعم خطط التوسع ونمو حجم الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات ومصالح المساهمين، فضلًا عن دعم استقرار وتطور سوق المال المصري.

وأوضح أن فلسفة الجهاز منذ تأسيسه قامت على تحقيق التكامل الرأسي في الأنشطة، باعتباره المسار الأكثر كفاءة للوصول إلى مستهدفاته التنموية، بدلًا من التوسع في إنشاء كيانات متعددة قد تتعرض لتفتت الملكية وتراجع الفاعلية التشغيلية.