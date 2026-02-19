بطولة عفاف شعيب.. القومي للأمومة: انطلاق مسلسل «من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية»

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن انطلاق المسلسل الإذاعي الجديد «من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية» عبر إذاعة البرنامج العام على تردد 107.4 FM، وذلك يوميًا في رمضان من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ويأتي المسلسل في إطار جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لنشر الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة، وإبراز دور منظومة حماية الطفل الوطنية والخدمات المقدمة من الإدارة العامة لنجدة الطفل، لاسيما خدمات الدعم القانوني والنفسي، وآليات الإبلاغ المختلفة، سواء من خلال الخط الساخن 16000، أو عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعالج المسلسل، في قالب درامي مشوق، وقائع حقيقية مستمدة من بلاغات خط نجدة الطفل 16000، بما يعكس نبض الواقع ويسلط الضوء على قضايا تمس حياة الأطفال وأسرهم، ويسهم في تعزيز ثقافة الإبلاغ والحماية المجتمعية.

المسلسل من بطولة الفنانة القديرة عفاف شعيب والفنان أحمد فؤاد سليم، حيث يقدمان محتوى إنسانيًا تثقيفيًا يجمع بين الدراما والرسالة التوعوية، بهدف تعزيز ثقافة الحماية ودعم حقوق الطفل.

ويدعو المجلس القومي للطفولة والأمومة جميع الأسر إلى متابعة حلقات المسلسل، لما يقدمه من رسائل هادفة تسهم في بناء وعي مجتمعي داعم للأطفال، وترسخ قيم الحماية والرعاية، انطلاقًا من مسؤوليتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر أمانًا لأبنائنا.