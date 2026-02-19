قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سد إثيوبيا سيحدث بعض المشكلات في نهر النيل.. ونعمل على حل هذا الملف
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعدام لحوم فاسدة ومحاضر للمحال غير المرخصة فى حملة رقابية مكبرة بقنا

حملات تفتيشية بقنا
حملات تفتيشية بقنا
يوسف رجب

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، سلسلة حملات تفتيشية موسعة داخل نطاق المدينة، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة التموين ببندر قنا، والرقابة التموينية وقسم تراخيص المحلات بالوحدة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية. 

و أوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد معاينة مفتش سلامة الغذاء، وتحرير محاضر لمنشآت تجارية تدار بدون تراخيص قانونية، بالإضافة إلى تحرير محاضر إشغال طريق لتعدي المحال على أرصفة المشاة، مما يعيق حركة المرور. 



وأوضح أنور، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأنه لم يتم أي تهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين، لافتا إلى أن الحملة تمت بإشراف كل من: محمد عز، وطلعت عبدالشافي، وفراج الوحش نواب رئيس المدينة.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة الأسواق والمطاعم والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 



وشدد محافظ قنا، على ضرورة استمرار هذه الحملات لحماية حقوق المواطنين في الحصول على غذاء آمن، تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق الاشتراطات الصحية بكل حزم. 

وأكد محافظ قنا، على رؤساء المراكز بضرورة الاستمرار في شن هذه الحملات الدورية والمفاجئة لردع المخالفين، وإعادة الانضباط للشارع القنائي، مع التشديد على التزام كافة المنشآت بالمعايير الصحية والبيئية المقررة. 
 


قنا حملات تفتيشية موسعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة التموينية صحة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

صرف 400 جنيه مساعدات تكافل وكرامة

صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام

ترشيحاتنا

شربات الحلويات

سر شيرة حلويات رمضان.. خطوات بسيطة لقوام مثالي ولمعان جذاب

صيام الاطفال

تحذير للأمهات.. لا تجبري طفلك على الصيام الكامل

الجلاش

أرخص وألذ حلويات رمضان.. طريقة عمل الجلاش بالفول السوداني

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

التورلي
التورلي
التورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد