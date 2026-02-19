إعدام لحوم فاسدة ومحاضر للمحال غير المرخصة فى حملة رقابية مكبرة بقنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، سلسلة حملات تفتيشية موسعة داخل نطاق المدينة، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة التموين ببندر قنا، والرقابة التموينية وقسم تراخيص المحلات بالوحدة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.



و أوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد معاينة مفتش سلامة الغذاء، وتحرير محاضر لمنشآت تجارية تدار بدون تراخيص قانونية، بالإضافة إلى تحرير محاضر إشغال طريق لتعدي المحال على أرصفة المشاة، مما يعيق حركة المرور.





وأوضح أنور، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأنه لم يتم أي تهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين، لافتا إلى أن الحملة تمت بإشراف كل من: محمد عز، وطلعت عبدالشافي، وفراج الوحش نواب رئيس المدينة.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على كافة الأسواق والمطاعم والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وشدد محافظ قنا، على ضرورة استمرار هذه الحملات لحماية حقوق المواطنين في الحصول على غذاء آمن، تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق الاشتراطات الصحية بكل حزم.



وأكد محافظ قنا، على رؤساء المراكز بضرورة الاستمرار في شن هذه الحملات الدورية والمفاجئة لردع المخالفين، وإعادة الانضباط للشارع القنائي، مع التشديد على التزام كافة المنشآت بالمعايير الصحية والبيئية المقررة.





