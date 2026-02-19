عايزين مشاهدات.. القبض على أصحاب واقعة حمل لوحة إرشادية داخل سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بحمل إحدى علامات تحديد الطريق ووضعها داخل سيارة ملاكي بمطروح .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتصويرها بمعرفة آخر (تم ضبطه) ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد المزاح وتحقيق نسب مشاهدات عالية ، وأضافا بقيامهما بإعادة العلامة المشار إليها بمكانها عقب الانتهاء من تصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.






