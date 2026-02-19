قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
على الطريق. السريع.. حكاية رحيل معتصم ابن الدقهلية لحظة توزيعه وجبات رمضان
هاني شكري يكشف كواليس أخطر أزمات الزمالك: فكرنا في الاستقالة وبيع اللاعبين كان الحل الوحيد
البنك المركزي يبيع أدوات دين بقيمة 4.414 مليار دولار في أسبوع .. تفاصيل
استقرار سعر الدولار اليوم في مصر مساء السبت 21 فبراير 2026
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أجيد اللغة العربية الفصحى .. عفاف شعيب: بحب المسرح.. وله رونق خاص وجمال وحضور

عفاف شعيب
عفاف شعيب
هاني حسين

حلت الفنانة عفاف شعيب، ضيفة على برنامج " نجوم رمضان " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".

وتحدثت عفاف عيب عن مشوارها الفني، وقالت :" الوقوف على المسرح له رونق خاص  وله جمال وحضور ويختلف عن السينما والمسرح أبو الفنون ".


وقالت عفاف شعيب :"أنا بحب المسرح ولازم أكون متمكنة من الأداء في أي عمل مسرحي أشارك فيه وأشارك في عدد كبير من البروفات".


وتابعت عفاف شعيب :" أجيد اللغة العربية وشاركت في العديد من الاعمال الفنية باللغة العربية الفصحى ".

ولفتت عفاف شعيب :" إحنا عملنا أفواه وأرانب كفيلم إذاعي  وفي نفس الوقت تم تصوير فيلم أفواه وأرانب وتم عرضه في السينما  بطولة فاتن حمامة ". 

عفاف شعيب رمضان اخبار التوك شو مصر الفن المسرح

