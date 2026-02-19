أجيد اللغة العربية الفصحى .. عفاف شعيب: بحب المسرح.. وله رونق خاص وجمال وحضور

حلت الفنانة عفاف شعيب، ضيفة على برنامج " نجوم رمضان " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ".

وتحدثت عفاف عيب عن مشوارها الفني، وقالت :" الوقوف على المسرح له رونق خاص وله جمال وحضور ويختلف عن السينما والمسرح أبو الفنون ".



وقالت عفاف شعيب :"أنا بحب المسرح ولازم أكون متمكنة من الأداء في أي عمل مسرحي أشارك فيه وأشارك في عدد كبير من البروفات".



وتابعت عفاف شعيب :" أجيد اللغة العربية وشاركت في العديد من الاعمال الفنية باللغة العربية الفصحى ".

ولفتت عفاف شعيب :" إحنا عملنا أفواه وأرانب كفيلم إذاعي وفي نفس الوقت تم تصوير فيلم أفواه وأرانب وتم عرضه في السينما بطولة فاتن حمامة ".