أوقاف البحر الأحمر تفرش 5 مساجد بالشلاتين وحلايب استعدادًا لشهر رمضان

واصلت مديرية أوقاف البحر الأحمر جهودها في تجهيز وتهيئة مساجد المحافظة، حيث قامت بفرش خمسة مساجد بإدارتي الشلاتين وحلايب، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وحرص المديرية على توفير أفضل سبل الراحة للمصلين واستقبالهم خلال شهر رمضان المبارك في أجواء مناسبة وآمنة.

وأشرف على أعمال الفرش الشيخ عبدالمهيمن السيد محمد، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، مؤكدًا أهمية العناية بمساجد المحافظة وتهيئتها بأحدث المستلزمات، لضمان راحة المصلين وتوفير بيئة صلاة نظيفة وآمنة.

وشملت أعمال الفرش مسجد التوبة الجديد بحلايب، ومسجد السلام بحلايب، ومسجد جمعون بالشلاتين، ومسجد الإخلاص بالشلاتين، بالإضافة إلى مسجد النور بالشلاتين، حيث تم توزيع السجاد الجديد بصورة متكاملة، مع مراعاة تنظيم الصفوف وتوفير المسافات المناسبة لراحة المصلين.

وأكد مدير المديرية أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لسلسلة من المبادرات التطويرية التي تنفذها المديرية على مستوى جميع الإدارات، مشيرًا إلى أن المتابعة الدورية لحالة المساجد وصيانتها مستمرة على مدار العام، لضمان تقديم أفضل الخدمات الدينية للمواطنين والزائرين.

وشدد على أهمية التزام فرق العمل بإجراءات النظافة الدورية، ومراعاة جودة المواد المستخدمة في عمليات الفرش، للحفاظ على المساجد في أفضل حالاتها.

ونوهت المديرية بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصلين وتعزيز الوعي الديني، مؤكدة استمرار جهودها لخدمة المجتمع المحلي بكافة مدن المحافظة.