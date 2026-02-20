قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
توك شو

نجيب ساويرس: علاقتي بالله تجعلني أشعر بمن يحاول الاحتيال عليّ

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن قدرته على تمييز من يحاول خداعه، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى الخبرة والتجربة. وقال: "دي خبرة بقى وخلاص".

وأضاف ساويرس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن علاقته بالله وشفافيته تجعله يشعر بمن أمامه سريعًا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يمنع أن يتعرض للخداع أحيانًا.

وتابع، أن أكثر ما قد يسبب له خيبة أمل هو بعض الأصدقاء الذين يساعدهم ثم لا يكونون شاكرين، موضحًا أن من بين المواقف التي شعر فيها بأن أحدًا "ضحك عليه" كانت مع أشخاص قرّبهم وساندهم، ثم لم يقدّروا ذلك.

وفيما يتعلق بتعامله في الشراء، أكد ساويرس أنه يفاصل في كل شيء دون استثناء، قائلًا: "بفاصل في كل حاجة"، لافتًا إلى أنه يضع معايير واضحة عند اقتناء اللوحات الفنية، مشيرًا إلى أنه يعدّ نفسه من أكبر مقتني الفن التشكيلي المصري الحديث والتجريدي.

وعن ارتفاع الأسعار بسبب اسمه، أوضح أن بعض البائعين يضاعفون السعر لمجرد معرفتهم بهويته، سواء في شراء سيارة أو منزل أو عقار، معتبرًا أن الاسم أحيانًا يؤدي إلى "ضرب في اتنين".

وتطرق إلى طلبات المساعدة التي تصله عبر "تويتر"، مؤكدًا أنه لا يرد عليها مباشرة حتى لا يبدو الأمر وكأنه استعراض للإحسان، موضحًا أن لديه جهازًا مختصًا يتحرى عن الحالات للتأكد من مدى استحقاقها قبل تقديم أي دعم.

نجيب ساويرس لميس الحديدي برنامج رحلة المليار

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار وتدعم صحة القلب .. احرص على تناولها

أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب
أطعمة فعالة في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

