نجيب ساويرس: علاقتي بالله تجعلني أشعر بمن يحاول الاحتيال عليّ

كشف المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن قدرته على تمييز من يحاول خداعه، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى الخبرة والتجربة. وقال: "دي خبرة بقى وخلاص".

وأضاف ساويرس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن علاقته بالله وشفافيته تجعله يشعر بمن أمامه سريعًا، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يمنع أن يتعرض للخداع أحيانًا.

وتابع، أن أكثر ما قد يسبب له خيبة أمل هو بعض الأصدقاء الذين يساعدهم ثم لا يكونون شاكرين، موضحًا أن من بين المواقف التي شعر فيها بأن أحدًا "ضحك عليه" كانت مع أشخاص قرّبهم وساندهم، ثم لم يقدّروا ذلك.

وفيما يتعلق بتعامله في الشراء، أكد ساويرس أنه يفاصل في كل شيء دون استثناء، قائلًا: "بفاصل في كل حاجة"، لافتًا إلى أنه يضع معايير واضحة عند اقتناء اللوحات الفنية، مشيرًا إلى أنه يعدّ نفسه من أكبر مقتني الفن التشكيلي المصري الحديث والتجريدي.

وعن ارتفاع الأسعار بسبب اسمه، أوضح أن بعض البائعين يضاعفون السعر لمجرد معرفتهم بهويته، سواء في شراء سيارة أو منزل أو عقار، معتبرًا أن الاسم أحيانًا يؤدي إلى "ضرب في اتنين".

وتطرق إلى طلبات المساعدة التي تصله عبر "تويتر"، مؤكدًا أنه لا يرد عليها مباشرة حتى لا يبدو الأمر وكأنه استعراض للإحسان، موضحًا أن لديه جهازًا مختصًا يتحرى عن الحالات للتأكد من مدى استحقاقها قبل تقديم أي دعم.