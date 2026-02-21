سمية درويش بصراحة: فيه أصوات أقوى مني.. وتأثيري يُقاس بحب الجمهور

تحدثت الفنانة سمية درويش بجرأة عن مكانتها بين نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، مؤكدة أنها ترى في الساحة الفنية أصواتًا كبيرة ومؤثرة قد تتفوق عليها من حيث القوة والإمكانات.

آمال ماهر وأنغام وشيرين عبد الوهاب

وأشارت خلال ظهورها في برنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن مصر تضم أصواتًا مميزة مثل آمال ماهر وأنغام وشيرين عبد الوهاب، إلى جانب نجوم عرب بارزين مثل سميرة سعيد وأصالة نصري، مؤكدة أن لكل منهم طابعًا خاصًا وجمهورًا واسعًا.

وعن تقييمها لنفسها وسط هذه الأسماء، أوضحت أنها لا تضع نفسها في مقارنة مباشرة مع أحد، قائلة إنها لا ترى نفسها أفضل أو أقل من غيرها، بل تؤمن بأن لكل فنان تأثيره الخاص الذي لا يمكن قياسه بالأرقام أو الألقاب، وإنما بمدى التفاعل الحقيقي مع الجمهور.

الإنجاز الأكبر في مسيرتها

وأضافت أن اللحظات التي تشعر فيها بقيمة نجاحها هي عندما تلمس حب الناس في حفلاتها، وتجد الجمهور يتفاعل معها بحماس وصدق، معتبرة أن هذا التواصل الإنساني هو الإنجاز الأكبر في مسيرتها حتى الآن، وأن الفن في النهاية علاقة متبادلة بين الفنان وجمهوره.