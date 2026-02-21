الرئيس اللبناني: ندعو الدول الراعية للاستقرار في المنطقة لتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

دعا الرئيس اللبناني، الدول الراعية للاستقرار في المنطقة لتحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، إستشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في منطقة البقاع أدت إلى مقتل.

وأشار البيان الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة إلى أن من بين الجرحى ثلاثة أطفال.

وشدد البيان على استمرار متابعة الأوضاع وتقديم الإسعافات للمصابين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في خدمة الإسعاف اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 25 آخرين.







