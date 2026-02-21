تحمل 55000 طن قمح.. ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم جزر مارشال



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، منها السفينة ( FREE STATE ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 55000 طن من القمح لصالح القطاع العام .

وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26213 طن تشمل 7861 طن يوريا و 9013 طن جبس معبأ و 1000 طن كسب صويا و 2220 طن ملح و 6119 طن بضائع متنوعة .

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46385 طن تشمل : 533 طن قمح و 4255 طن حديد و 7363 طن خردة و 22286 طن فول و 2735 طن ابلاكاش و 3300 طن ذرة و 4541 طن زيت طعام و 1372 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 632 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 682 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3408 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65946 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15297 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2961 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 3890 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات وكابلات كهربائية ومنسوجات و ملابس وضفائر سيارات وأوتوبيسات و عدادات وأنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – الدنمارك – سلوفيكيا - سلوفينيا - فرنسا – رومانيا – المجر – النمسا - بلجيكا .