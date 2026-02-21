قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
محافظات

حملة نظافة مكبرة بمقابر الشهداء بحي ثانِ الإسماعيلية لرفع المخلفات

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية بإلغاء حاوية القمامة الرئيسية بشارع الثلاثيني والبحري ووضع عدد ١٤ صندوق قمامة جديد بداية من  تقاطع طريق بورسعيد (السنترال الرئيسي)؛ من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة بالمنطقة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام والارتقاء بمستوى النظافة العامة للشوارع والميادين والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري.

وأشارت المهندسة سعدية إبراهيم رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية إلى أنه سيتم إزالة المخلفات والقمامة من الصناديق مرتين بالوردية الصباحية ومرتين بالوردية المسائية.

وفي إطار الاهتمام بنظافة المقابر ومن أجل التيسير على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر، قامت قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، بتكثيف أعمال النظافة برفع الجريد والمخلفات، هذا وتواصل الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية استكمال باقي أعمال النظافة بالمقابر حتى غدٍ الأحد.

وناشدت المهندسة سعدية إبراهيم رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

رصاص وخلافات أسرية.. الأمن يكشف كواليس واقعة القليوبية وطبيب يفسر المشهد

خرطوش وخلافات أسرية| كواليس واقعة إطلاق النار على أب ونجله بالقليوبية.. وطبيب نفسي يفسر المشهد

فتاوى

فتاوى| ما حكم الصيام بدون نية أو سحور في رمضان؟.. حكم ابتلاع الصائم للريق مصاحبا بالبلغم.. حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم

تعامد الشمس

القصة الكاملة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان

بالصور

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

