حملة نظافة مكبرة بمقابر الشهداء بحي ثانِ الإسماعيلية لرفع المخلفات

قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية بإلغاء حاوية القمامة الرئيسية بشارع الثلاثيني والبحري ووضع عدد ١٤ صندوق قمامة جديد بداية من تقاطع طريق بورسعيد (السنترال الرئيسي)؛ من أجل الارتقاء بمنظومة النظافة بالمنطقة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام والارتقاء بمستوى النظافة العامة للشوارع والميادين والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري.

وأشارت المهندسة سعدية إبراهيم رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية إلى أنه سيتم إزالة المخلفات والقمامة من الصناديق مرتين بالوردية الصباحية ومرتين بالوردية المسائية.

وفي إطار الاهتمام بنظافة المقابر ومن أجل التيسير على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر، قامت قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية بحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، بتكثيف أعمال النظافة برفع الجريد والمخلفات، هذا وتواصل الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية استكمال باقي أعمال النظافة بالمقابر حتى غدٍ الأحد.

وناشدت المهندسة سعدية إبراهيم رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.