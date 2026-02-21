قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار اليوم في مصر مساء السبت 21 فبراير 2026
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
فن وثقافة

مسلسل رأس الأفعى الحلقة 4.. محمود عزت يسلم خطة تخريب لمدة 6 شهور لعرضها على مجلس الجماعة الإرهابية

مسلسل رأس الأفعى
مسلسل رأس الأفعى
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل راس الافعى الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث ظهور الإرهابي محمود عزت يسجل كلمة قال فيها "وعلموا ان معركتنا مع الانقلاب هى جزء من الصراع بين المشروع الإسلامي وأعدائه انها معركة الصبر والجلد والوعي والتوعية والحفاظ على البقاء. 

وبينما استطاع مراد “أمير كرارة وحسن ”أحمد غزي" على احباط محاولة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية لتصنيع متفجرات من خلال دخول المواد الخاصة بتكوين العبوات الناسفة. 

وقام الإرهابي محمود عزت بتسليم ملف الى منتصر “إسلام جمال” يتضمن خطة لمدة 6 شهور تهدف الى تخريب فى البلاد وطالبه بتسليمها الى محمد كمال لعرضها على مجلس الجماعة لتنفيذها. 

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

مسلسل رأس الافعى أمير كرارة شريف منير

