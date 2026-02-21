مسلسل رأس الأفعى الحلقة 4.. محمود عزت يسلم خطة تخريب لمدة 6 شهور لعرضها على مجلس الجماعة الإرهابية

شهد مسلسل راس الافعى الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث ظهور الإرهابي محمود عزت يسجل كلمة قال فيها "وعلموا ان معركتنا مع الانقلاب هى جزء من الصراع بين المشروع الإسلامي وأعدائه انها معركة الصبر والجلد والوعي والتوعية والحفاظ على البقاء.

وبينما استطاع مراد “أمير كرارة وحسن ”أحمد غزي" على احباط محاولة من قبل عناصر الجماعة الإرهابية لتصنيع متفجرات من خلال دخول المواد الخاصة بتكوين العبوات الناسفة.

وقام الإرهابي محمود عزت بتسليم ملف الى منتصر “إسلام جمال” يتضمن خطة لمدة 6 شهور تهدف الى تخريب فى البلاد وطالبه بتسليمها الى محمد كمال لعرضها على مجلس الجماعة لتنفيذها.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.