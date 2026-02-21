مسلسل رأس الأفعى الحلقة 4 .. أمير كرارة يحاول حل الأزمة بين شقيقته وابنتها

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 4 تطورات مثيرة حيث القى العمل الضوء على الجانب الاخر لحياة الضابط مراد “أمير كرارة” والضابط حسن “احمد غزي” مع أسرهم.

ويدخل مراد فى أزمة مع والدته “ماجدة زكي” التى ترفض توزيع ورث زوجها على ابنائها فى حياتها مما يخلق حالة من الغضب بينها وأولادها مراد وشقيقته ويحاول مراد حل الازمة بنوع من الحكمة.

بينما يقابل الإرهابي محمود عزت قائد شباب الجماعة محمد سعيد فتح الدين ويطلب منه الذهاب الى يحيى موسى يعرف منه ما اذا كان يعمل مع الجماعة أم لا والشباب فى الخارج هل سيعملون مع الجماعة ام لصالح آخرين.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.