مسلسل رأس الأفعى الحلقة 4 .. محمود عزت يتسلم لجنة الإعلام المقرر بثها خارج مصر لصالح الجماعة

شهد مسلسل راس الافعى الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تتمكن قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” من القبض على أحد عناصر الحماعة الإرهابية وذلك بعد ان يستطيع الضابط حسن “أحمد غزي” بتنبيه مراد بان هناك كمين منصوب له وان الشاب الذى يبحث عنه متواجد فى نفس المنطقة.

بينما يتسلم الإرهابي محمود عزت اللجان التى تم تشكيلها والخاصة بتنفيذ مخطط الجماعة لخراب البلاد وتحديدا اللجنة الإعلامية التى تهدف لانشاء عدد من القنوات الفضائية بالخارج تتحدث باسم الجماعة الإرهابية.

كما يحاول محمود عزت حل الخلاف بين أثنين من قيادات الجماعة من بينهم محمد كمال ومحمد سعد.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.