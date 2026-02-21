قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند
إيران تصنف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 4 .. محمود عزت يتسلم لجنة الإعلام المقرر بثها خارج مصر لصالح الجماعة

مسلسل رأس الأفعى
مسلسل رأس الأفعى
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل راس الافعى الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تتمكن قوات الأمن بقيادة مراد “أمير كرارة” من القبض على أحد عناصر الحماعة الإرهابية وذلك بعد ان يستطيع الضابط حسن “أحمد غزي” بتنبيه مراد بان هناك كمين منصوب له وان الشاب الذى يبحث عنه متواجد فى نفس المنطقة. 

بينما يتسلم الإرهابي محمود عزت اللجان التى تم تشكيلها والخاصة بتنفيذ مخطط الجماعة لخراب البلاد وتحديدا اللجنة الإعلامية التى تهدف لانشاء عدد من القنوات الفضائية بالخارج تتحدث باسم الجماعة الإرهابية. 

كما يحاول محمود عزت حل الخلاف بين أثنين من قيادات الجماعة من بينهم محمد كمال ومحمد سعد. 

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

مسلسل راس الأفعى أمير كرارة شريف منير

