محافظ دمياط يؤدى صلاة التراويح بمسجد راشد بكفر البطيخ



أدى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، صلاة العشاء والتراويح بمسجد راشد بمدينة كفر البطيخ، وسط جموع من المصلين ، كما أدى الصلاة أيضًا الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، النائب فوزى الجوجرى عضو مجلس النواب و محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ

فيما وقد تقدم " محافظ دمياط " بأسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وشعب مصر وأبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وأهلها باليمن والبركات.