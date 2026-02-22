سيف زاهر: الاعتراف بالخطأ مش ضعف.. واعتذرت لكهربا وإمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مواقف عديدة خرج خلالها وقدم اعتذارات، سواء للاعبين أو في سياقات مهنية مختلفة، قائلًا إنه ندم كثيرًا على تصريحات أدلى بها على الشاشة، موضحًا أن بعض هذه التصريحات تكون من "مصادر" وليس أخبارًا رسمية، مشددًا على أنه أحيانًا يشعر بالضيق من نفسه عندما يهاجم لاعبًا في نقطة معينة، ثم يتواصل معه اللاعب ويوضح الصورة بشكل مختلف، ما يدفعه إلى الخروج وتصحيح الموقف.

تفاصيل الموقف

وتحدث سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، عن موقف اعتذر فيه لللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مؤكدًا أنه شعر بأنه ظلمه في إحدى التصريحات، في واقعة "فرح أخته"، قائلًا إن كهربا أوضح له تفاصيل الموقف، كما استمع لوجهات نظر من المحيطين باللاعب، ما جعله يرى الأمور بشكل أوضح.

وتابع: "كبر في نظري قوي وحسيت إن أنا جيت عليه"، موضحًا أنه مرّ بمواقف مشابهة مع لاعبين آخرين، مشيرًا إلى أن خرج في تصريحات وانتقد اللاعب إمام عاشور، ثم عاد وشرحها بعد التأكد من تفاصيلها، عندما تبين له أن رواية اللاعب كانت صحيحة.