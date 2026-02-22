قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفشة: نسعى للاستمرار في تقديم أداء يليق بتاريخ الاتحاد السكندري
حسن الشامي: أحمد فتوح ظلم نفسه.. وعلي ماهر مدرب بمواصفات أوروبية
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيف زاهر: الاعتراف بالخطأ مش ضعف.. واعتذرت لكهربا وإمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مواقف عديدة خرج خلالها وقدم اعتذارات، سواء للاعبين أو في سياقات مهنية مختلفة، قائلًا إنه ندم كثيرًا على تصريحات أدلى بها على الشاشة، موضحًا أن بعض هذه التصريحات تكون من "مصادر" وليس أخبارًا رسمية، مشددًا على أنه أحيانًا يشعر بالضيق من نفسه عندما يهاجم لاعبًا في نقطة معينة، ثم يتواصل معه اللاعب ويوضح الصورة بشكل مختلف، ما يدفعه إلى الخروج وتصحيح الموقف.

 تفاصيل الموقف

وتحدث سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، عن موقف اعتذر فيه لللاعب محمود عبد المنعم كهربا، مؤكدًا أنه شعر بأنه ظلمه في إحدى التصريحات، في واقعة "فرح أخته"، قائلًا إن كهربا أوضح له تفاصيل الموقف، كما استمع لوجهات نظر من المحيطين باللاعب، ما جعله يرى الأمور بشكل أوضح.

وتابع: "كبر في نظري قوي وحسيت إن أنا جيت عليه"، موضحًا أنه مرّ بمواقف مشابهة مع لاعبين آخرين، مشيرًا إلى أن خرج في تصريحات وانتقد اللاعب إمام عاشور، ثم عاد وشرحها بعد التأكد من تفاصيلها، عندما تبين له أن رواية اللاعب كانت صحيحة.

سيف زاهر الإعلامي سيف زاهر كهربا محمود عبد المنعم كهربا إمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

السفير الأمريكي لدى إسرائيل خلال مقابلة مع صحفي أمريكي

مصر والسعودية و12 دولة.. إدانة شديدة لتصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل

مظاهرات بريطانيا

مظاهرات بالآلاف في بريطانيا ضد الهجرة

أرشيفية

الخارجية العراقية تندد بتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد