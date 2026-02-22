ابنة رجل الأعمال محمد فاروق: القدرة على التعلم من الأخطاء أهم ما تعلمته من والدي وجدي

قالت دينا ابنة رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، إنّ ن أهم ما تعلمته من والدها فاروق ومن جدها إبراهيم سعدة هو القدرة على التعلم من الأخطاء وأهمية تحقيق توازن بين العمل والحياة.

وقالت دينا: "إنتي آه بتشتغلي بس في الآخر تقدري ترجعي للعائلة، إحنا أهم حاجة كنا إن إحنا نتغدى مع بعض، حتى لو مرة في الأسبوع، كل يوم نتقابل في نص اليوم ونشوف بعض."

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ التعامل مع الأخطاء ساعدها على النمو الشخصي والمهني، مشيرة إلى أن هذه التجربة جعلتها تدرك قيمة الوقت العائلي وسط الانشغال بالعمل: "أنا زمان ما كنتش بقاوح، قريب… لما ابتدت أقول رأيي أكتر."

وتطرقت دينا إلى دورها في مشروع "وان لايف" الجديد، المتخصص في الأطعمة الصحية والوجبات الخفيفة الصحية، وقالت: "ابتدت الفكرة كلها من التوت الأزرق، لأنها فيها مضادات أكسدة كتير، ولما شفنا في السوبر ماركت الـسناكس الموجودة دلوقتي، مفيش حاجة صحية زي التوت الأزرق"، مشيرةً، إلى أن الهدف هو تقديم وجبات صحية يمكن تناولها كسناك، مع الحفاظ على القيمة الغذائية العالية.

واختتمت دينا حديثها بتوضيح أن مشاركتها في المشروع تمثل امتدادًا لتجربتها العائلية، حيث تعلمت من كل فرد في العائلة، وأن مشروعها يسعى لتقديم منتجات تجمع بين الجودة والصحة والابتكار، مؤكدة على أهمية الجمع بين التعلم من الخبرة العائلية والإبداع الشخصي في تطوير الأعمال.

