في رسالة باكية| محمد نجاتي لوالدته: بحبك يا أمي سامحيني

وجه الفنان محمد نجاتي رسالة مؤثرة إلى والدته بشأن تكريمها في إحدى الفعاليات، في لحظة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وظهر وهو يقبل قدم والدته أمام الحضور، مؤكدًا أن ما فعله ليس سوى تعبير بسيط عن الامتنان والتقدير.

وقال نجاتي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هذه اللحظة كانت مليئة بالمشاعر، خاصة بعدما تأثرت والدته وبكت أثناء التكريم، موضحًا أن الصورة المتداولة لم تظهر كل تفاصيل المشهد وما سبقه من دموع وفرحة امتزجتا معًا.



وأضاف أن إحساسه وقتها يشبه شعور الفنان عند تكريمه بعد سنوات طويلة من التعب، لكنه شدد على أن ما عاشته والدته أكبر، لأنها كانت تبني “مشروع عمرها” طوال سنوات من العطاء والتضحية.

بحبك يا أمي سامحيني

ووجه نجاتي كلمات مباشرة لوالدته، قال فيها: “بحبك يا أمي.. سامحيني على أي تعب سببته لك من غير قصد أنا عارف إن طبيعة حياتي وشغلي مختلفة وصعبة أحيانًا، لكني دايمًا متأكد إنك بتسامحيني وبتلتمسي لي الأعذار”.

وأكد أن تقدير الأم والاعتراف بفضلها أمام الجميع لا يقلل من قيمة الرجل، بل يعكس إنسانيته ووفاءه، مشيرًا إلى أن الأم ستظل الداعم الأول في حياته، والسبب الحقيقي وراء كل نجاح يحققه.