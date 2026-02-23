ريا أبي راشد تتألق في حفل جوائز البافتا 2026.. شاهد

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل جوائز البافتا 2026.



إطلالة ريا أبي راشد في البافتا



خطفت ريا أبي راشد الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الأسود الذ كشف عن ذوقها الراقي.

انتعلت ريا أبي راشد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريا أبي راشد على شعرها المرفوع فهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.