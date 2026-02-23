مضر أم صحي؟ ماذا يحدث للجسم عند تناول لحم البط؟

البط من اللحوم التي يعشق الكثير من الأشخاص وبالأخص مع بداية شهر رمضان الكريم يحرص الكثير على تحضيره وتقديمه في العزومات بجانب الأطباق المتنوعة.



فوائد تناول لحم البط

بفضل محتواه الغذائي الغني، يقدم لحم البط فوائد صحية فريدة لا تتوفر في العديد من أنواع اللحوم الأخرى. وتحديداً:

- جلد البط مصدر ممتاز للجليسين

الجلايسين حمض أميني أساسي يؤدي أدوارًا متعددة في الجسم، مثل التئام الجروح وتحسين جودة النوم. كل 100 غرام من لحم البط (بما في ذلك الجلد) توفر حوالي 1614 ملغ من هذا الحمض الأميني.



-مصدر بروتين عالي الجودة للأنظمة الغذائية

يحتوي كل 100 غرام من لحم البط (بما في ذلك الجلد) على حوالي 19 غرامًا من البروتين. والجدير بالذكر أنه عند احتساب اللحم الخالي من الدهون فقط، يرتفع محتوى البروتين بشكل ملحوظ، ليصل إلى 23.5 غرامًا لكل 100 غرام من لحم البط.

يُعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا للجسم نظرًا لدوره في:

بنية الخلايا وإصلاحها في جميع أنحاء الجسم.

بناء العضلات والحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون.

تعزيز وظائف الجهاز المناعي.

يدعم صحة الجلد والشعر والأظافر.

تعمل كإنزيمات تسهل التفاعلات الكيميائية الحيوية المختلفة.



-لحم البط غني بالسيلينيوم

يُعد السيلينيوم المعدن الأساسي في لحم البط، وهو مضاد أكسدة رئيسي يلعب دورًا حاسمًا في الحد من الالتهابات ودعم وظائف الجهاز المناعي. إضافةً إلى ذلك، يُعد تناول كمية كافية من السيلينيوم ضروريًا لصحة الغدة الدرقية.

والجدير بالذكر أن إحدى الدراسات وجدت أن النساء المسنات اللواتي يعانين من انخفاض مستويات السيلينيوم في الدم لديهن خطر أعلى بكثير للوفاة في غضون خمس سنوات.



-لحم البط يوفر مجموعة كاملة من فيتامينات ب

يحتوي لحم البط على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب، مع نسبة عالية بشكل خاص من فيتامين ب3 (النياسين). تلعب هذه المجموعة من الفيتامينات أدوارًا أساسية في الجسم، بما في ذلك:

تحويل الطعام إلى طاقة للوظائف الحيوية للجسم.

دعم الوظائف الإدراكية وصحة الدماغ.

المشاركة في نشاط العضلات والجهاز العصبي.

المساعدة في إنتاج هرمونات مختلفة تنظم وظائف الجسم.

يلعب دورًا في وظيفة الجهاز المناعي.

يساهم في تخليق الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.



-الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

بينما تُعرف الأسماك والمأكولات البحرية على نطاق واسع بأنها من أهم مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية، فإن لحم البط غني أيضاً بهذه المركبات المفيدة لصحة القلب. وقد يُساهم تناول لحم البط في الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها.

يساعد لحم البط على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب



-حماية صحة العظام

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البروتين الحيواني، بما في ذلك لحم البط، يمكن أن يحسن بشكل فعال كثافة العظام وقوتها.

من الواضح أن لحم البط يقدم فوائد صحية عديدة. ولأن معظم دهون البط دهون صحية، فمن غير المرجح أن يسبب حب الشباب أو يؤدي إلى زيادة الوزن المفرطة. مع ذلك، من المهم اختيار لحم بط نظيف وآمن من متاجر موثوقة لتجنب الأمراض المنقولة بالغذاء المرتبطة بالدواجن الملوثة.

المصدر: nutritionadvance

