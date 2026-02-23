جمال العدل: عمري ما استلفت فلوس.. علاقتي بالنجوم تبادلية وكل طرف بيستفيد

أكد المنتج الكبير جمال العدل، أنه لم يتعرض لموقف سابق بأن استلف أي مبلغ مالي من أي شخص، قائلًا: «عمري ما استلفت فلوس إلا وأنا طفل صغير، مبحبش السلف».

وشدد جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، على أنه لا يهتم بشكل كبير بالسفر والرحلات أو الأكل والطبخ أو النوم، قائلًا: «لو هختار حاجة اعملها هنام»، مشددًا على أن فكرة وعلاقته بالنجوم هي علاقة تبادلية لا تقتصر على فكرة استفادة طرف من طرف آخر بشكل كبير، إلا أن الطرفين يستفيدون بشكل متوازن.

وواصل: «زي ما أنا بستفيد من النجم، النجم بردوا بيستفيد من اسمي على أي عمل، وعلاقتنا بتكون بالشكل ده»، وأوضح أنه يتمنى على مدى مشوار عمره الطويلة في العمل الفني والإعلامي أن يكون شرف أسم عائلته، مضيفًا: «جميع أفراد الأسرة مكملين بعض ومحسوبين على بعض وبنكمل الصورة وهوية العائلة».