هل يستحق ناصر منسي الانضمام للمنتخب؟ رد فعل صادم من فتحي سند

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن مهاجم الزمالك ناصر منسي لا يزال بحاجة إلى تطوير مستواه قبل أن يصبح مهاجم منتخب مصر.

وكتب الناقد الرياضي فتحى سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ناصر منسي ينقصه شغل كتير، لكي يصبح مهاجم منتخب مصر وينقصه سرعات، ويتعود يندمج في الفريق أكتر, لكن مش هنقول عليه لا يصلح للمنتخب، خصوصا وإن إحنا عندنا مشكلة كبيرة في مركز المهاجم الصريح بالكرة المصرية"

الزمالك وزد

وتتجه أنظار جماهير نادي الزمالك إلى المواجهة المرتقبة أمام فريق زد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الانتصار المهم الذي حققه الفريق على حرس الحدود الاحد في الجولة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وزد

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد

وتنقل مباراة الزمالك وزد عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.