قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
الحمل والرضاع وحبوب منع الحيض في رمضان.. الأزهر يحسم الجدل بفتاوى تهم المرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. إنشاء مصنع دون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه

مصنع
مصنع
معتز الخصوصي

وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وكان قد أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها..قائلاً : لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين ، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملة رقابية مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وبالإشتراك مع إدارة تموين أبو كبير أستهدفت أحد المصانع غير المرخصة بإحدى قرى مركز أبو كبير.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات المستعملة مجهولة المصدر وعدد من تنكات تجميع الزيوت المستعملة وماكينات ومعدات تستخدم في إعادة التدوير والتعبئة و كميات كبيرة من الكراتين والملصقات المعدة لإعادة تعبئة الزيوت وطرحها بالأسواق وأدوات ومستلزمات تستخدم في عمليات اللحام والتجهيز.

وتبين من المعاينة قيام القائمين على المصنع بتجميع الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد التربح غير المشروع، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية مصنع منشأة صناعية المنشآت الصناعية غلق المنشأة الصناعية المخالفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

ترشيحاتنا

الهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بأحدث ظهور من الأهرامات

الفنانة داليا مصطفى

داليا مصطفى: لم أندم على الابتعاد عن الفن.. وأولادي كانوا الأولوية| فيديو

أحمد رمزي

أحمد رمزي: "فخر الدلتا" لا يشبه قصتي الحقيقية و تحول من 15 حلقة لـ30 لتصاعد أحداثه

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد