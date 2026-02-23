قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

فوضى أمام الجميع في عين شمس الغربية.. وشاهد عيان: لابد من تغليظ العقوبة على المعتدي

فوضى أمام الجميع في عين شمس| وشاهد عيان: لابد من تغليظ العقوبة على المتعدى
فوضى أمام الجميع في عين شمس| وشاهد عيان: لابد من تغليظ العقوبة على المتعدى
ياسمين القصاص

تحولت ساعات النهار  السابقة، في شارع العبادي بعين شمس الغربية، إلى مشهد صادم، بعدما اندلعت أعمال شغب واستعراض قوة أثارت فزع الأهالي في نطاق حي المطرية، وهذه الواقعة، التي جرت أمام أعين المارة، طرحت تساؤلات حول أسباب تصاعد مثل هذه السلوكيات في منطقة سكنية مكتظة.

 وفي هذا الصدد، قال ، أحد شهود العيان، إن لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة تقوم على الردع وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تعديه على الآخرين، مع توضيح ملابسات أي واقعة بشكل شفاف، والفصل بين الطرف المعتدي ومن مارس حقه في الدفاع الشرعي عن النفس دون مبالغة، وبالقدر المكافئ لدفع الأذى وللضرورة فقط، كما ينبغي الحد من ظاهرة "محضر مقابل محضر" التي قد تستغل كثرة تفرغ القوانين من مضمونها.

وأضاف شاهد عيان، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العنف يجب أن يواجه بحزم قانوني رادع، على أن تكون الرسالة واضحة ومعلنة عبر بيانات رسمية من الجهات المعنية، مع دور فاعل للإعلام في توعية المواطنين بخطورة هذه السلوكيات وعواقبها، كما أن الأمر يستلزم تنسيقا على مستوى مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجهات التنفيذية والتشريعية، لضمان مواجهة الظاهرة بشكل شامل.

وأشار: "ورغم الجهود المبذولة من أجهزة إنفاذ القانون، فإن تصاعد بعض السلوكيات السلبية يشير إلى وجود تحدٍ مجتمعي يتطلب معالجة، سواء من خلال الردع أو عبر تعزيز الأخلاقيات والسلوكيات، فبعض العقوبات الحالية قد لا تحقق الردع الكافي لدى فئات معينة، ما يستدعي إعادة النظر في مدى ملاءمتها".

ومصادر أفادت بأن مجموعة من الشباب دخلت في خلاف حاد، سرعان ما تطور إلى مشاجرة علنية تخللها صراخ وتجمعات كبيرة، ما أدى إلى تعطيل حركة السير وإرباك الحياة اليومية للسكان، وأشار بعض القاطنين إلى أن التدخل السريع كان ضروريا لاحتواء الموقف قبل تفاقمه.

والحادثة أعادت إلى الواجهة مطالب السكان بزيادة الدوريات الأمنية وتشديد الرقابة، خاصة في الشوارع الداخلية التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة. 

كما دعا الأهالي إلى تفعيل مبادرات التوعية المجتمعية للحد من انتشار سلوكيات العنف بين الشباب.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، يبقى الشارع الذي شهد الواقعة مثالا على الحاجة الملحة لتكاتف الجهود بين المجتمع والأجهزة التنفيذية، لضمان استقرار الأحياء السكنية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في عين شمس الغربية.

عين شمس عين شمس الغربية واقعة مأساوية واقعة عنف المطرية أعمال عنف بالشارع

