فتة الحمص السورية.. وجبة سحور مثالية للصائمين



تعتبر فتة الحمص من الأكلات السورية الشهيرة والمغذية، وهي مناسبة جدًا لوجبة السحور لأنها تمد الجسم بالبروتين والألياف، وتمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة دون إجهاد المعدة.

مكونات فتة الحمص السورية:

كوبان من الحمص المسلوق

2 كوب لبن زبادي

2 فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة طحينة

عصير نصف ليمونة

خبز عربي محمص أو مقلي قليلًا

ملح وفلفل حسب الرغبة

زيت زيتون للتزيين

صنوبر محمص (اختياري)

طريقة التحضير:

ضعي الحمص المسلوق في وعاء، واهرسيه قليلًا بالشوكة ليصبح ناعمًا.

أضيفي اللبن والطحينة والثوم وعصير الليمون، وقلبي حتى يتجانس الخليط.

تبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة.

وزعي الخبز المحمص في أطباق التقديم، ثم صبي فوقه خليط الحمص.

زيني الوجه بزيت الزيتون والصنوبر المحمص.

فوائدها للسحور:

تمد الجسم بالبروتين والألياف التي تساعد على الشبع طوال النهار.

سهلة الهضم، ولا تثقل المعدة أثناء الصيام.

غنية بالسوائل والبروتين، مما يقلل شعور العطش.