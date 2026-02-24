قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا: لا حل للأزمة مع أوكرانيا دون معالجة مشكلة انتشار حلف الناتو قرب حدودنا
زيلنسكي: سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام عادل ودائم
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
فتة الحمص السورية.. وجبة سحور مثالية للصائمين

ريهام قدري


تعتبر فتة الحمص من الأكلات السورية الشهيرة والمغذية، وهي مناسبة جدًا لوجبة السحور لأنها تمد الجسم بالبروتين والألياف، وتمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة دون إجهاد المعدة.

مكونات فتة الحمص السورية:
كوبان من الحمص المسلوق
2 كوب لبن زبادي
2 فص ثوم مهروس
3 ملاعق كبيرة طحينة
عصير نصف ليمونة
خبز عربي محمص أو مقلي قليلًا
ملح وفلفل حسب الرغبة
زيت زيتون للتزيين
صنوبر محمص (اختياري)

طريقة التحضير:
ضعي الحمص المسلوق في وعاء، واهرسيه قليلًا بالشوكة ليصبح ناعمًا.
أضيفي اللبن والطحينة والثوم وعصير الليمون، وقلبي حتى يتجانس الخليط.
تبلي بالملح والفلفل حسب الرغبة.
وزعي الخبز المحمص في أطباق التقديم، ثم صبي فوقه خليط الحمص.
زيني الوجه بزيت الزيتون والصنوبر المحمص.

فوائدها للسحور:
تمد الجسم بالبروتين والألياف التي تساعد على الشبع طوال النهار.
سهلة الهضم، ولا تثقل المعدة أثناء الصيام.
غنية بالسوائل والبروتين، مما يقلل شعور العطش.

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

استجابة من محافظ المنوفية

بعد طردها من منزلها.. محافظ المنوفية يأمر بتوفير سكن مناسب لسيدة وبناتها

صورة موضوعية

ضبط 37 حالة مخالفة إشغال طريق بحي جنوب الغردقة خلال حملة مكبرة

المحافظ خلال جولته بشرم الشيخ

جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بخليج نعمة لمتابعة الالارتقاء بالخدمات السياحية

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

