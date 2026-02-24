13.8 مليار دولار استثمارات في التحول الطاقي بإفريقيا خلال 2025

سجلت القارة الإفريقية استثمارات بقيمة 13.84 مليار دولار في مجال التحول الطاقي خلال عام 2025، وفقا لتقرير "استثمارات التحول الطاقي في أفريقيا 2025" الصادر عن شركة "إلكترون إنتليجنس".

وأوضح التقرير، حسبما أورد موقع "افريقيا 24" الاخباري أن هذه الاستثمارات توزعت على 306 صفقات شملت 142 مستثمرا في 43 دولة إفريقية، مع هيمنة واضحة لمشاريع الطاقة النظيفة التي استحوذت على 98.3% من إجمالي التمويلات، بما يعادل 13.61 مليار دولار.

وبحسب البيانات، تصدرت مشاريع إنتاج الطاقة الخضراء قائمة الاستثمارات بقيمة 8.14 مليارات دولار، تلتها إصلاحات قطاع الطاقة بـ2.40 مليار دولار، ثم شبكات النقل والتوزيع بـ1.55 مليار دولار، فيما استقطب قطاع تخزين الطاقة 666 مليون دولار.