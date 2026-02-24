أسيوط.. إطلاق دورة تدريبية لتأهيل مطبقي مبيدات الآفات الزراعية بالمحافظة

شهدت محافظة أسيوط انطلاق دورة تدريبية جديدة ضمن برنامج تأهيل مطبقي مبيدات الآفات الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، وبالتعاون مع محطة البحوث الزراعية بأسيوط ومديرية الزراعة بالمحافظة، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي وتعزيز منظومة الاستخدام الآمن للمبيدات.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الدورة تتناول عددًا من المحاور العلمية والعملية المهمة، من بينها أساسيات الإدارة المتكاملة للآفات، والتعرف على مجاميع وأنواع الآفات وأضرارها الاقتصادية، والمكافحة الحيوية ومبادئها الاقتصادية، إلى جانب أساليب الاستكشاف والتنبؤ بالإصابة، فضلاً عن ضوابط الاستخدام الآمن للمبيدات ومخاطر التطبيق غير الرشيد.

وأوضح المحافظ أن البرنامج يستهدف المهندسين الزراعيين وشباب الخريجين بالمحافظة، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تطبيق المبيدات بصورة علمية تحافظ على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتدعم جودة وسلامة الغذاء.

وشهدت فعاليات الدورة حضور الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور ماجد زاهي أستاذ وقاية النباتات ومسؤول برنامج تأهيل مطبقي المبيدات بالمحافظة، والدكتورة هند عمر مدير معمل الترايكوجراما بمديرية الزراعة، ويتضمن البرنامج تدريبًا نظريًا وعمليًا يشمل معايرة آلات الرش، والتعرف الدقيق على الآفات، واختيار المبيد المناسب، وتحديد التوقيت الأمثل للرش وفقًا للخطة المعتمدة من وزارة الزراعة.

وأضاف محافظ أسيوط أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تمنح، في ختام الدورة، تراخيص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآفات الزراعية للحاصلين على الشهادات المعتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة، بما يسهم في ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات وتحقيق أعلى معايير السلامة المهنية داخل القطاع الزراعي بالمحافظة.