طفل يتعرض لعقر عنيف من كلاب ضالة أمام منزله بدمنهور

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، واقعة عقر جديدة لطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، حيث تعرض الطفل حمزة قنديل لهجوم وحشي من "قطيع" من الكلاب الضالة كاد أن يودي بحياته، أمام منزله بمنطقة سيف الدين بالقرب من كوبري افلاقة.

وقال فتحي رضوان، جد الطفل، إن الطفل كان موجودًا أمام المنزل، وباغتته مجموعة من الكلاب الضالة وعقرته، مما أدى إلى إصابته بجروح تهتكية عميقة في أماكن متفرقة بالجسد، وقد تدخل أحد الأهالي لإنقاذه بصعوبة بالغة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنيابها.

وأضاف أنه تم نقله على الفور إلى مستشفى حميات دمنهور لتلقي مصل "عقر الكلب" والإسعافات الأولية، ثم جرى تحويله إلى مستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال العلاج، حيث خضع لعدد من الغرز الجراحية، ويخضع حاليًا للملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة للاطمئنان على حالته الصحية.

من جانبها، قالت خالة الطفل إن حمزة كان في حالة سيئة لحظة وصوله المستشفى، مشيرة إلى أن الطفل لا يزال تحت تأثير الصدمة، دون أن يتمكن من استيعاب ما حدث بالكامل، لافتة إلى أن المنطقة التي يقطنون بها تتواجد بها الكلاب الضالة بشكل كبير.

وطالبت الجهات المعنية بسرعة التحرك لإيجاد حل جذري لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، التي انتشرت بصورة مرعبة في المنطقة.